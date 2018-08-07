Росгвардейцы по периметру оцепили здание, чтобы поймать грабителей

Целая спецоперация развернулась ночью в Переславле-Залесском. В строящийся магазин проникли неизвестные люди. На место быстро приехали сотрудники Росгвардии.

— Группы задержания вневедомственной охраны оцепили периметр здания, — рассказали в Росгвардии. — Обнаружили, что нарушители проникли в здание через главный вход, разбив стекло входной двери.



Поняв, что выбраться незаметно из здания не получится, грабители спрятались на чердаке. Там среди стройматериалов сотрудники Росгвардии и нашли троих мужчин. Ими оказались местные жители, самому старшему — 21 год, а самому младшему — 19.



На парней завели уголовное дело по статье «Кража».



В Ярославле росгвардейцы вернули мальчику украденный велосипед.