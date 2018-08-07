Леонида нашли волонтёры

В Ярославской области волонтёры поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» отыскали пропавшего речника. Мужчина пропал странным образом 5 августа. Около 11 часов 28-летний Леонид Лозовой сошёл на берег с палубы грузового речного судна в деревне Орлово Ярославского района, и больше суток его не видели.

- Мужчину нашли в посёлке Прибрежный в хостеле, — рассказали волонтёры «Центр-Спас».

Мужчина жив и здоров.

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