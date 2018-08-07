Под Ярославлем нашли странным образом пропавшего речника
6 августа 2018 22:16
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В Ярославской области волонтёры поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» отыскали пропавшего речника. Мужчина пропал странным образом 5 августа. Около 11 часов 28-летний Леонид Лозовой сошёл на берег с палубы грузового речного судна в деревне Орлово Ярославского района, и больше суток его не видели.
- Мужчину нашли в посёлке Прибрежный в хостеле, — рассказали волонтёры «Центр-Спас».
Мужчина жив и здоров.
В Ярославле разыскивают влюблённую пару. Парень с девушкой не вернулись с романтического свидания.
Фото: «Центр-Спас»
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