Юрия Ласточкина переведут этапом в Сибирь

Экс-мэра Рыбинска увезут досиживать срок в сибирской колонии. Об этом стало известно сегодня от супруги Юрия Ласточкина, которого этапируют в Красноярский край.

— Я могу лишь только догадываться, что в Красноярск. Постановление об этом выпустил ФСИН России, я ещё этого документа не видел, — рассказал адвокат Ласточкина Георгий Юдин. — Если мой подзащитный решит обжаловать это решение, то будем это делать. Сейчас ему предстоит сложный этап, который будет длится 10–14 дней.

По мнению адвоката, экс-мэра Рыбинска ждёт не самый приятный путь. Для заключённых подготовят специальный состав с особенными вагонами. А пока Юрий Ласточкин находится на карантине как транзитный заключённый до 10 августа. К нему не попасть и невозможно сделать передачу.

Переводят экс-мэра Рыбинска из бежецкой колонии в Тверской области, где он отбывает наказание с 2015 года за растрату и получение взятки. Суд приговорил Юрия Ласточкина к 8,5 года колонии строгого режима.

Сейчас в Ярославле арестовывают сотрудников УФСИН по Ярославской области, которые избили заключённого в колонии №1.