Тяжелая обстановка и в сельских, и в городских школах

Прокуратура проверила школы Ярославской области и нашла множество нарушений. Особое внимание прокуроры уделили приёму детей и соблюдению прав на обучение вблизи от места жительства ребёнка.



— Прокуратура Брейтовского района обнаружила, что в первый класс Брейтовской школы ещё до окончания приёма детей, проживающих на закреплённой территории, начали принимать ребят из других районов, — рассказали в пресс-службе прокуратуры. — За нарушение заместителя директора школы привлекли к административной ответственности.



Нашли прокуроры, что из-за нехватки кадров в школы, особенно в сельской местности, берут на работу людей, подвергавшихся уголовному преследованию и имеющих медицинские противопоказания для работы с детьми. Некоторые классы оказались переполненными, а в школах области учителя не отпускают детей со звонком на перемену, тем самым сокращая им время отдыха, что тоже является нарушением.



Обеспокоили прокуроров и участившиеся случаи жестокого обращения педагогов с учениками.



— Подобные факты в 2017 и 2018 годах выявлялись в образовательных организациях Заволжского, Кировского, Ленинского, Фрунзенского районов Ярославля, Борисоглебского района, и в ряде случаев повлекли применения прокурорами мер административного и уголовно-правового характера к виновным лицам, — рассказали в прокуратуре.



Не смогло руководство нескольких школ скрыть от прокуроров поборы родителей учеников под видом добровольных пожертвований.



— Всего по результатам проверки выявлено свыше 1 500 нарушений, по результатам рассмотрения которых порядка 250 человек привлечено к дисциплинарной ответственности, свыше 100 человек по постановлениям прокуроров привлечено к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела, — сказали в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.

