Игру сделали по событиям белогвардейского мятежа

Молодёжный совет Ярославля к столетию антисоветского восстания в городе создал проект #ЯРОСЛАВЛЬ1918.

— Цель проекта — обратить внимание молодежи на кровавую страницу ярославской истории, — рассказали разработчики исторической игры.

Чтобы увидеть 16 страшных дней столетней давности глазами участников событий, необходимо выбрать одного из героев: руководителя восстания Александра Перхурова, красного командира Александра Громова, с 25 июля можно будет выбрать заключённого «баржи смерти» Андрея Васильева. С выбранным героем необходимо будет принимать решения, от которых зависит судьба города и жизни людей.

— В игре можно изучить письма, приказы, воззвания белых и красных, протоколы судов и мемуары участников, собранные международным фондом «Демократия» имени нашего земляка — ярославца Александра Николаевича Яковлева, — рассказали в молодёжном совете.



Этому событию уже посвятили фильм. В 2016 году на набережной Ярославля снимали историю любви и войны «Мятеж». Ожидается, что фильм выйдет на Первом канале к 100-летию восстания. Свое документальное кино по событиям столетней давности делали и в ярославском отделении Российского военно-исторического общества.



Ярославские депутаты предложили сделать день начала белогвардейского мятежа, 6 июля, памятной датой, но в областной думе такое предложение отклонили.

