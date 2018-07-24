Огонь уничтожил крышу дома

В полночь в деревне Прозорово в Брейтовском районе загорелся частный дом. Тушить его отправились три единицы техники и восемь спасателей из двух пожарных частей.



У дома полыхала крыша. Пожарным удалось быстро локализовать пламя, на то, чтобы полностью потушить пожар, ушло 1,5 часа.



— Огонь уничтожил крышу и потолочные перекрытия на площади сто квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

К сожалению, не обошлось без жертв.



— В пожаре погиб 30-летний мужчина, — рассказали в МЧС. — Пострадала женщина.

Сейчас специалисты устанавливают, что могло стать причиной пожара.



Недавно в центре Ярославля прохожие почувствовали резкий запах горелой проводки. На улице Терешковой загорелось кафе.