В ночном пожаре в частном доме погиб мужчина
В полночь в деревне Прозорово в Брейтовском районе загорелся частный дом. Тушить его отправились три единицы техники и восемь спасателей из двух пожарных частей.
У дома полыхала крыша. Пожарным удалось быстро локализовать пламя, на то, чтобы полностью потушить пожар, ушло 1,5 часа.
— Огонь уничтожил крышу и потолочные перекрытия на площади сто квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
К сожалению, не обошлось без жертв.
— В пожаре погиб 30-летний мужчина, — рассказали в МЧС. — Пострадала женщина.
Сейчас специалисты устанавливают, что могло стать причиной пожара.
Недавно в центре Ярославля прохожие почувствовали резкий запах горелой проводки. На улице Терешковой загорелось кафе.