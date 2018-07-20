Мусорную проблему теперь обсуждают ежедневно

Чтобы решить проблему с переработкой мусора, необходимо внести изменения в законодательство. К такому выводу сегодня пришли члены экспертной группы по разработке концепции новой экологической политики.



В Ярославле стали кивать на Нижегородскую область: там понятие «отходы» трактуется как вторичные материальные ресурсы, то есть то, что может быть использовано для дальнейшей переработки, и введено правило, что ввозить иные составляющие на территорию региона в целях захоронения на полигонах запрещено.



Также участники встречи обсудили возможность введения дифференцированного тарифа на утилизацию мусора.



— Хочешь платить меньше — сортируй сам, нет — заплати по тарифу больше и за тебя это сделает региональный оператор, — пояснил депутат муниципалитета Ярославля, член фракции «Единая Россия» Олег Ненилин.



Кроме того, чиновник предложили запретить захоронение мусора без сортировки.



Ярославль действительно будто весь завален мусором. В городе насчитали несколько сотен свалок.