У Игоря осталась семья

Двое друзей детства Игорь и Денис отправились на Волгу порыбачить, и та поездка закончилась трагично: 31-летний Игорь Виноградов замёрз насмерть. Денису удалось выжить, но он долгое время лежал в больнице с обморожением ног. Всё произошло 19 марта. Но до сих пор события, которые происходили в тот день, покрыты тайной: почему один смог спастись, а второй погиб?



Сестра Игоря Людмила рассказывала нам, что снегоход, на котором поехали два друга, провалился под лёд. Оба выбрались, но Игорь совсем выбился из сил. А Денис смог доползти до ближайших дач, где его увидел пенсионер. Дедушка отогрел его и вызвал ему такси. А потом вышел на улицу и увидел свет от горящих фар снегохода. Он спросил у Дениса: «Почему горят фары?». Только тогда Денис ответил, что там его друг охраняет снегоход. Когда приехали спасатели, было уже поздно: Игорь был мёртв.



Сейчас Денис уже выписался из больницы. Сначала была угроза ампутации. Но всё обошлось. Денис продолжает жить дальше, выкладывает счастливые фотографии со своей семьёй. Но родственники Игоря не могут простить ему такой поступок. Сестра Игоря Людмила винит в смерти брата именно Дениса.



Игорь любил жизнь

- Он сам даже не попытался связаться с нами, не объяснил, что там произошло, почему он оставил Игоря. У Игоря с детства была астма, ему нельзя было долго находиться на холоде. Денис об этом прекрасно знал. Я считаю, что ответственность за смерть Игоря лежит на нём. Я сама связалась с ним и сказала ему об этом. В ответ Денис сказал, что он ни в чём не виноват. Что он сам еле выжил. Денис утверждает, что Игорь сам не хотел идти, потому что боялся оставить снегоход без присмотра, - рассказала Людмила.



Оказалось, что родственники погибшего Игоря Виноградова написали заявление с просьбой опросить всех очевидцев и участников произошедшего. Они хотят, чтобы Денис понёс ответственность за смерть друга.



Игорь увлекался рыбалкой и экстремальными видами спорта

- Сразу после произошедшего мы возбудили уголовное дело. Оно было закрыто, поскольку отсутствовал состав преступления. Через некоторое время к нам поступило заявление от супруги погибшего мужчины. По данному факту проводится проверка. Будут опрошены все участники событий, - рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Мы позвонили Денису, чтобы узнать, что произошло в тот вечер, и что он думает о заявлении, которое написал родные его погибшего друга.



- Я не хочу разговаривать на эту тему, - коротко ответил Денис и повесил трубку.



Игорь Виноградов всю жизнь увлекался экстремальными видами спорта: летал на параплане, катался на байдарках по горным речкам, был на Эльбрусе. Свою энергию он тратил и на благие дела: Игорь был в числе добровольцев «ЯрСпаса». На своём параплане он прочёсывал местность и с воздуха искал людей.



На параплане Игорь искал пропавших людей

У погибшего Игоря Виноградова остались жена и две маленькие дочки.

