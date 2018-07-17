Поговорили по-мужски

Долго пришлось судебным приставам трясти деньги с ярославца, который не считал нужным отдавать 350 тысяч рублей, взятые в кредит.

Исполнительный лист мужчина игнорировал, тогда приставы пошли в тяжелое наступление. Вычислили, что у мужчины есть автомобиль. Узнали, что ездит на «Тойоте-Камри» отец скрывающегося должника.

— Наши сотрудники прибыли на стоянку и арестовали машину, — рассказали в службе судебных приставов.

Для отца должника такой цирк стал сюрпризом. Сын был зван на серьезный разговор. Отец — не пристав, от него не скроешься. Мужчина вынужден был прийти и поговорить с папой, тот не церемонился.

— Между отцом и сыном состоялся мужской разговор. Отец пояснил сыну, что своими действиями он не только портит свою репутацию, но и репутацию семьи. Беседа подействовала. Задолженность была погашена в полном объеме, и автомобиль вернулся в пользование семьи, — рассказали в службе приставов.

Впрочем, бывают случаи и посерьезнее, чем оставить отца без машины — оставить без крыши над головой всю семью.