Квартиру продали с торгов

Чтобы взять кредит в банке, ярославцу пришлось заложить свою двухкомнатную квартиру. Мужчина получил на руки 600 тысяч рублей. Но отдать деньги не смог. Тогда на его квартиру наложили арест, а чуть позже продали с торгов за 1,4 миллиона рублей.



Денежные средства, полученные от реализации, закрыли долги. Также приставы выяснили, что мужчина не платил алименты. Оставшиеся денежные средства от реализованной квартиры пошли в счет погашения долгов перед собственным ребенком, а это более 350 тысяч рублей, рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

