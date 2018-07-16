За долги у ярославца отобрали двухкомнатную квартиру
16 июля 2018 06:27
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Чтобы взять кредит в банке, ярославцу пришлось заложить свою двухкомнатную квартиру. Мужчина получил на руки 600 тысяч рублей. Но отдать деньги не смог. Тогда на его квартиру наложили арест, а чуть позже продали с торгов за 1,4 миллиона рублей.
Денежные средства, полученные от реализации, закрыли долги. Также приставы выяснили, что мужчина не платил алименты. Оставшиеся денежные средства от реализованной квартиры пошли в счет погашения долгов перед собственным ребенком, а это более 350 тысяч рублей, рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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