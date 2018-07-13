Спасать экологию Ярославской области теперь будут общественники. В Ярославле собрался совет экспертов, куда вошли 70 человек: это журналисты, общественники, чиновники и просто неравнодушные.

Ярославская общественница собралась доказать, что мы пьём плохую воду

Они встретились в первый раз и разделились на группы: одни будут придумывать, как уменьшить мусорную проблему в Ярославской области, другие — как сделать чище воду. Третьи займутся проблемами загрязнения воздуха, четвёртые — почвы.

— В будущем каждый эксперт должен взять на себя какую-то задачу и пойти её делать. Я, например, возьму на себя проверку воды из-под крана. Хочу взять пробу воды, которая течёт очищенная с «Водоканала», и сравнить её с пробами воды из-под крана, которую мы получаем уже в своих квартирах, — рассказала главный редактор радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Людмила Шабуева. — Профильные чиновники заявили, что у нас по воде большая проблема в берегоукреплении, но я считаю, что ситуация с критическим состоянием труб гораздо серьёзнее.

И она права. Ещё два года назад ярославские власти заявляли, что половина труб изношена на 100%.

Одна из стадий процесса очистки воды на Водоканале

Также общественница обратила внимание, что в Ярославле почти нет мест, куда можно сдать ртутные лампы и батарейки. А это одни из самых опасных отходов. Среди других предложений было заявление от депутата муниципалитета Михаила Писарца о том, что нужно на федеральном уровне предложить запретить возить мусор из региона в регион.

— Что касается московского мусора, к этой теме на совете уже не возвращались. Заключен контракт и всё, — рассказала Людмила Шабуева.

Напомним, в Ярославскую область ежедневно возят сотни тонн мусора из Москвы.