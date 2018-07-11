Сегодня утром в центре Ярославля эвакуировали главный офис Сбербанка России. В здании огромного офиса с двумя подземными этажами, которое находится на пересечении улиц Советской и Республиканской, сработала пожарная сигнализация.

В здании банка сработала пожарная сигнализация

Проезжавшие мимо водители встревоженно спрашивают друг у друга, что произошло в здании, рядом с которым находятся пожарные машины.

— Это плановые учения совместно с управлением МЧС России по Ярославской области, — рассказала начальник отдела маркетинга и коммуникаций Ярославского отделения ПАО «Сбербанк». — Отрабатываются действия персонала и действия спасателей.

К 8:55 учения в здании банка уже закончились. Позже спасатели вынесут свой вердикт, насколько успешно и в какое время удалось вывести всех людей из большого офиса банка.

Последняя большая эвакуация в Ярославле случилась в торговом центре «Аура», где причиной стало возгорание в зоне кинотеатра.