Евгений погиб 9 апреля

Жизнь 22-летнего Евгения Разгулова оборвалась внезапно: прямо на рабочем месте на него упала огромная металлоконструкция. Евгений погиб на месте. Дома его ждала мама и 15-летняя сестра. А ещё у Евгения осталась невеста. Молодые люди были влюблены друг в друга несколько лет и собирались сыграть свадьбу.



Трагедия произошла 9 апреля. Но до сих пор родственники погибшего парня судятся с предприятием, где погиб Евгений. Родственники считают, что была нарушена техника безопасности.



— У Евгения отсутствовало разрешение на данный вид работ, однако когда руководство ставит срочную задачу, не остается выбора, — рассказал дядя Евгения Алексей.



16 апреля адвокат семьи погибшего молодого человека Инна Зорина была на комиссии по расследованию несчастного случая.



— Когда мы вместе с комиссией прошли на место происшествия, нам каски выдали лишь с третьей просьбы. В цехах чувствовался сильный запах красочных материалов. Как можно проработать целую смену без специальных средств защиты, мне искренне не понятно. Руководство уверяло нас, что Евгений, как и любой другой сотрудник предприятия, был оснащен всей необходимой защитной одеждой, включая специальную обувь, защитную маску для дыхательных путей, каску. Момент смерти попал на камеры видеозаписи. На записи видно, что ни каски, ни специальной маски у Евгения не было. Кроме того, когда сотрудник завода демонстрировал нам устройство, которым пользовался Евгений, на нем не было ни защитной маски, ни специальной обуви даже при работе комиссии по расследованию несчастного случая. Руководство связывалось с нами по вопросу компенсации, однако предложенная сумма существенно ниже даже той, что может получить потерпевший в случае рассмотрения вопроса в судебном порядке. Назвать это мировым предложением сложно, — сказала адвокат семьи Инна Зорина.



Это не первый несчастный случай с летальным исходом на предприятии «Коксохимонтаж-Волга». В прошлом году во время пожара погиб рабочий «Коксохимонтаж-Волга».

Родственники Евгения до сих пор не могут прийти в себя после произошедшего.



— Я советовал Жене оставаться служить по контракту на Балтийском флоте после армии, все-таки профессия и надежная, и престижная. Но он решил вернуться на завод, ему нравилось, да и семье помогать нужно. У него осталась мама, у которой уже длительное время имеются проблемы со здоровьем и 15-летняя сестра, — рассказал дядя Евгения Алексей.



Мы связались с заместителем директора предприятия «Коксохимонтаж-Волга» Алексеем Карповым. Он рассказал, что произошло в тот день.



— Эта плита, которую Женя должен был красить, была закреплена краном, он решил её передвинуть по каким-то причинам. И в момент, когда он её двигал, он решил её отцепить, она потеряла равновесие и упала на него, — рассказал Алексей.



По его словам, Евгений вырос на его глазах, ведь работал на предприятии с 16 лет. Всегда был на хорошем счету: инициативный, умелый, трудолюбивый, без пяти минут бригадир.



— Евгений сам нарушил технику безопасности. Он вообще не имел права подходить к крану. Зачем он пошёл в цех, до сих пор остаётся загадкой. Возможно, хотел проявить свою инициативу, выделиться, чтобы побыстрее получить повышение. Весь необходимый инвентарь мы нашим сотрудникам выдаём, потому что мы не имеем права допускать до работы тех, у кого нет спецодежды. Другой вопрос: а помогла бы ему эта спецодежда? Ведь вес плиты около тонны… Мы сожалеем, что так получилось. Но родственники просят несколько миллионов рублей, это просто какая-то астрономическая сумма. Мы предлагали компенсацию, достаточно большую, они отказались. И, к сожалению, родственники очень плохо идут на контакт, — рассказал Алексей.



Сами родственники Евгения просили не озвучивать сумму компенсации, которую они требуют с предприятия.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

