Никита пропал 29 июня

16-летний Никита Ерёмичев ушёл из дома в посёлке Ярославка 29 июня. До сих пор родные не знают, где он находится.



— На вид Никите 16 лет, рост 175 сантиметров, худощавый, волосы русые, рыжеватые, глаза серые, — рассказали в «ЯрСпасе». — Подросток был одет красную футболку, тёмно-синие шорты, тёмные кроссовки.



После пропажи Никиту видели знакомые.



— Он может быть в посёлке Ярославка, в песочном или на Резинотехнике в Ярославле, — рассказал младший брат Никиты. — Его видели знакомые, но сами мы найти его не можем.



В соцсетях подросток появлялся второго августа, последняя запись на его стене во «ВКонтакте» сделана в день его пропажи — Никита выложил фотографию автомобиля и улыбающиеся смайлики.

Всех, кто видел подростка после 29 июня, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» 8 910 964-08-38.



В конце июня в Ярославле таинственно пропал мужчина из Белоруссии.

