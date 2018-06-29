Людям было уже некуда складировать мусор

Прокуратура заставила управляющую компанию привести в порядок контейнерную площадку рядом с детским садом в Красноперекопском районе.



Фотографии свалки рядом с детским садом выложили в соцсети местные жители. По материалу 76.ru прокуроры провели проверку и увидели, что на улице Закгейма возле дома № 9 у мусорки нет ограждения, из-за чего отходы могут растаскивать птицы и дикие животные, а сами баки переполнены.



— Это нарушает закон «Об охране окружающей среды», — рассказали в прокуратуре. — Кроме того, контейнеры переполнены, пакеты с мусором лежат вокруг контейнерной площадки, рядом складируют автомобильные покрышки. Поскольку через дорогу от места размещения контейнерной площадки располагается детский сад № 144, нарушение порядка накопления и складирования отходов, несвоевременный вывоз отходов может повлечь нарушение прав несовершеннолетних на благоприятную окружающую среду.



Директору «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» вынесли предписание об устранении этих нарушений, начальник линейного участка получил замечание за недостаточный контроль. После этого контейнерную площадку заасфальтировали, установили бордюры и поставили шесть новых баков.

