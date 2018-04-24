Возле детского садика «Чайка» устроили огромную свалку

Горы мусора лежат далеко за пределами контейнерной площадки

В Красноперекопском районе Ярославля уже много дней не вывозили мусор с контейнерной площадки. Баки на улице Закгейма возле дома № 13 набиты с горкой, а сама помойка разрослась почти в два раза — всё вокруг завалено отходами.

— Рядом с этой помойкой находится детский сад, — написал житель Ярославля в группе «Подслушано в Ярославле».

Во время прогулки дети из детского садика № 144, который называется «Чайка», вынуждены дышать всеми запахами, доносящимися с неубранной помойки.

В диспетчерском центре «Управдома Красноперекопского района», который обслуживает этот дом, рассказали, что необходимо узнать, кому принадлежит площадка.

— Если это наши баки, то можно оставить заявку и мы передадим её в «Альфа-групп» для вывоза мусора, но они могут принадлежать ТСЖ, тогда с вывозом мусора должны разбираться собственники, — рассказали в диспетчерской службе.

Если на Перекопе мусор не вывозят, то в Ленинском районе нашли ещё более экзотический способ: коммунальщики закидали его в подъезд дома.