Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов — далеко не самый богатый чиновник в региональном правительстве

Чиновники правительства Ярославской области отчитались о своих доходах за прошлый год. Конечно, самым интересным было заглянуть в кошелёк к губернатору.



Итак глава региона Дмитрий Миронов в 2017 году заработал 2 миллиона 430 тысяч 442 рубля 26 копеек. То есть его среднемесячный доход составил чуть более 200 тысяч рублей.



Кроме того, в собственности у губернатора имеется легковой автомобиль «Мерседес-Бенц» GL350 BLUETEC 4 MATIC, — говорится в декларации о доходах Дмитрия Миронова.



Есть у главы региона и недвижимость. У него задекларирована одна квартира площадью 176 квадратных метров и 1/3 часть квартиры 74-метровой. В каком регионе у Миронова есть недвижимость в собственности — в документе не указано.



Кроме того, у Дмитрия Миронова есть в собственности четыре машино-места и 65-метровое помещение в пользовании.



Стоит отметить, что губернатор — один из самых бедных чиновников в Ярославской области из первого эшелона. Например, председатель правительства Дмитрий Степаненко вместе с супругой за прошлый год заработали Более 13,5 миллиона рублей. Правда, основную сумму заработала женщина. Да и недвижимости и транспорта у семьи Степаненко существенно больше, чем у холостого губернатора.



Больше всех из чиновников областного правительства заработал Максим Авдеев. Он задекларировал 18 миллионов 383 тысячи 349 рублей 86 копеек. В то время, как его супруга за весь год смогла заработать лишь 130 тысяч рублей. Зато у них в семье все обеспечены недвижимостью: у самого Максима Авдеева есть жилой дом, две квартиры и земельный участок, две квартиры у жены и по одной — у двух их несовершеннолетних детей.



А самой многозарабатывающей женой чиновника стала супруга директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергея Панчишного. Она смогла в прошлом году заработать в 12 раз больше, чем муж. Её доход составил 21 миллион 933 тысячи 090 рублей 92 копейки.



Читайте также: доходы Владимира Слепцова — у мэра Ярославля стало меньше денег и больше недвижимости.

