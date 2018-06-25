Мальчика забрали домой

14-летнего подростка, который пропал после прогулки с друзьями, нашли. Об этом сообщили родители мальчика. Домой Дмитрия забрали из отделения полиции. Именно туда доставили его стражи порядка.



— С ним всё хорошо, он жив-здоров, — рассказал папа Димы Александр Пулин.



Ребёнка обнаружил сотрудник полиции в посёлке Кармановский. Он гулял вместе с другом.

Напомним, Дмитрий пропал накануне в Ленинском районе. Мальчик ушёл гулять с друзьями и не вернулся. В «ЯрСпасе» нам рассказали, что раньше Дима никогда не убегал из дома.

