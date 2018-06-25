Пропавшего 14-летнего подростка родители забрали из отделения полиции
25 июня 2018 13:38
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14-летнего подростка, который пропал после прогулки с друзьями, нашли. Об этом сообщили родители мальчика. Домой Дмитрия забрали из отделения полиции. Именно туда доставили его стражи порядка.
— С ним всё хорошо, он жив-здоров, — рассказал папа Димы Александр Пулин.
Ребёнка обнаружил сотрудник полиции в посёлке Кармановский. Он гулял вместе с другом.
Напомним, Дмитрий пропал накануне в Ленинском районе. Мальчик ушёл гулять с друзьями и не вернулся. В «ЯрСпасе» нам рассказали, что раньше Дима никогда не убегал из дома.
Фото: «ЯрСпас»
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