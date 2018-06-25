Александр Филяев похвастался своим средством передвижения

«На звере на работу» ездит директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. Об этом он сегодня рассказал на своей страничке в соцсетях. Приложив к посту фотографию своего роскошного мотоцикла, а также добавил: «Средняя 160, без напряга». Пользователи интернета сразу же стали обвинять чиновника в значительном превышении скорости.



— Проспал, наверное, — пошутил в соцсетях Александр Бурмаков.



Но обвинения оказались беспочвенными. По крайней мере, так утверждает сам Александр Филяев.



— Александр Евгеньевич имел ввиду, что 160 — это та скорость, до которой мотоцикл может спокойно разгоняться. Сам же он ехал с предельно допустимой скоростью 90–110 километров в час, — рассказали в пресс-службе департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.



А вот публикация в соцсетях ярославской градозащитницы Елены Богдановой и вовсе закончилась настоящим скандалом: глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова написала заявление об оскорблении чести и достоинства на Богданову.