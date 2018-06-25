Александр Филяев похвастался своим средством передвижения
Александр Филяев похвастался своим средством передвижения

«На звере на работу» ездит директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. Об этом он сегодня рассказал на своей страничке в соцсетях. Приложив к посту фотографию своего роскошного мотоцикла, а также добавил: «Средняя 160, без напряга». Пользователи интернета сразу же стали обвинять чиновника в значительном превышении скорости.

— Проспал, наверное, — пошутил в соцсетях Александр Бурмаков.

Но обвинения оказались беспочвенными. По крайней мере, так утверждает сам Александр Филяев.

— Александр Евгеньевич имел ввиду, что 160 — это та скорость, до которой мотоцикл может спокойно разгоняться. Сам же он ехал с предельно допустимой скоростью 90–110 километров в час, — рассказали в пресс-службе департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

А вот публикация в соцсетях ярославской градозащитницы Елены Богдановой и вовсе закончилась настоящим скандалом: глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова написала заявление об оскорблении чести и достоинства на Богданову.