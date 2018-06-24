Глава района не снесла насмешки

Обидеть чиновника может каждый. И некоторые этим пользуются. Но иногда чиновники делают ответные шаги. Так в Ярославле глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова написала заявление об оскорблении чести и достоинства на местную градозащитницу Елену Богданову.

— Она пожаловалась, что в соцсетях её оскорбляет жительница Ярославля, — рассказал источник 76.ru.

Что оскорбило главу центральных районов города?

— Дело в том, что был найден спонсор для благоустройства территории в центре города. но в том месте, где находится усадьба Сорокина — там ничего делать нельзя. А готовится проект с беседкой и прудиком перед ней. Но местные жители против даже детских домиков в их дворах — подгулявший народ тут справляет нужду и прочие безобразия вытворяет. Так что и беседка им никакая не нужна. И я написала в Фейсбуке под информацией Любови Суровой, сказав: «Что, интимную кабинку хотите соорудить?» — с намёком на ту кабинку на колесе обозрения, вокруг которой был скандал. Это и оскорбило её честь и достоинство как должностного лица, как я поняла из заявления, — рассказала градозащитница Елена Богданова.

Проект, из-за которого возник конфликт

Мы связались и с Любовью Суровой. Однако она эту ситуацию комментировать не стала.



— Я в отпуске, — ответила Сурова.

Можно ли привлечь человека за такие слова в соцсетях?

— Это ироничное высказывание, никакого оскорбления тут нет, — считает замдекана факультета филологии и коммуникации ЯрГУ, лингвокриминалист Денис Карпов.