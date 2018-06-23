Ужасные детские площадки нашли в 11 дворах Рыбинска

Прокуроры Рыбинска прошли по дворам города и ужаснулись. В 11 дворах нашли нарушения, которые угрожают здоровью детей.



— Проверкой установлено, что детские площадки, расположенные во дворах многоквартирных домов № 6а, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 34 по улице Расторгуева, № 8 по улице Моторостроителей, № 36/41 по улице Кирова не соответствуют требованиям ГОСТа, — рассказали в прокуратуре. — Конструктивные элементы детских площадок имеют многочисленные сломы, сколы, повреждения. На земле валяются камни, мусор, битое стекло, железо, что создает опасность для жизни и здоровья детей.



За содержание детских площадок отвечают управляющие компании. Их руководителям прокуратура вынесла представления, сейчас они находятся на рассмотрении.



В Ярославле решили не дожидаться, когда во дворе возле качелей уберут вечную лужу, и сами заделали площадку.

