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Город

В Ярославле детскую площадку завалили строительным мусором

10 июня 2018 11:58
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Ярославль, двор, лужа

В Дзержинском районе Ярославля во дворе дома № 3 на проезде Моторостроителей возле детской площадки появилась гора мешков. Местные жители сначала решили, что это строительный мусор, но оказалось, что несколько жильцов дома решили сами заделать место, где после каждого дождя вырастает огромная лужа.

— Живу в этом дворе, из года в год на этом месте огромная грязная лужа, в которую постоянно лезут маленькие дети, — написала Елена Пешкова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Из соседнего подъезда мужчины привезли крошку кирпича и бетона, чтобы хоть как-то эту лужу заделать.

Мнения жителей дома разделились. Одни посчитали это отличным решением для избавления от постоянной лужи и даже согласились помогать разравнивать щебень.

— Помочь никто не может, но есть добросовестные родители, которые выйдут и эти мешки распотрошат и лужу ликвидируют, — написала Ирина Голкина.

Другие отнеслись скептически, решив, что на ровной поверхности возле детского городка люди сразу начнут парковать свои автомобили.

В конце недели в Ярославле начали ремонтировать дворы. В порядок приведут 20 дворов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Мария Давыдова/facebook.com
Продажа авто, мото
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