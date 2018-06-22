На место аварии быстро приехали несколько машин скорой помощи

Ночью на пересечении Которосльной набережной и Мукомольного переулка произошло ДТП. В 23:30 на почти пустой дороге столкнулись «Хёндай-Солярис», за рулём которого сидел 24-летний водитель, и «Грейт-Вол», которым управлял 39-летний мужчина.

— Светофоры уже были отключены, — написала Айна Гайсина в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Обе машины ехали по главной дороге.



На место аварии быстро приехали две бригады скорой помощи и машина реанимации.



Пострадали пассажиры «Хёндая». 21-летний пассажир получил травмы и отправлен на амбулаторное лечение, больше всех пострадала девушка. В тяжёлом состоянии 20-летнюю пассажирку «Хёндая» увезли в больницу.

Два дня назад на выезде из Ярославля в тройном ДТП погибла женщина. Пытаясь её спасти, медики прямо в машине делали массаж сердца.

