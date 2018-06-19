В Ярославле на президентские деньги отремонтировали детскую поликлинику: какой больнице повезло

Ремонт сделали внутри здания

На средства резервного фонда президента России в Ярославле отремонтировали поликлинику. ​Повезло детской поликлинике клинической больницы № 10 в Красноперекопском районе.

Отремонтировали кабинеты, боксы для больных и сделали комнату для отдыха медперсонала. Для детей поставили телевизоры, а для мам сделали колясочную. Также больница закупила оборудование и программное обеспечение на 6,5 миллиона рублей.

Общая стоимость ремонта — более 3 миллионов рублей. Проверить, все ли работы выполнены, приехал заместитель председателя правительства Игорь Селезнев:

— Помещения поликлиники преобразились и стали соответствовать стандартам современного медицинского учреждения, — посчитал Селезнёв. — Были соблюдены все условия бережливого производства.



По словам председателя Правительства, до конца 2020 года все поликлиники региона будут отремонтированы. А это 35 взрослых поликлиник и 17 детских.