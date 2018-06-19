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В Ярославле на президентские деньги отремонтировали детскую поликлинику: какой больнице повезло
19 июня 2018 13:06
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На средства резервного фонда президента России в Ярославле отремонтировали поликлинику. Повезло детской поликлинике клинической больницы № 10 в Красноперекопском районе.
Отремонтировали кабинеты, боксы для больных и сделали комнату для отдыха медперсонала. Для детей поставили телевизоры, а для мам сделали колясочную. Также больница закупила оборудование и программное обеспечение на 6,5 миллиона рублей.
Общая стоимость ремонта — более 3 миллионов рублей. Проверить, все ли работы выполнены, приехал заместитель председателя правительства Игорь Селезнев:
— Помещения поликлиники преобразились и стали соответствовать стандартам современного медицинского учреждения, — посчитал Селезнёв. — Были соблюдены все условия бережливого производства.
Фото: правительство Ярославской области
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