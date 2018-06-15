Сфотографируй яму — и она исчезнет: ярославцы помогут починить плохие дороги

Улыбайтесь, вас снимают и отремонтируют

16 и 17 июня борцы с ямами на дорогах устроят с ними фотосессию: будут фотографировать понравившуюся яму и отправлять ее фотографию на сайт. Затем модераторы сервиса направят по ней обращение в ГИБДД:

— Чиновники ничего не хотят делать — игнорируют жалобы на ямы или сочиняют по ним отписки. Их официальные оправдания зачастую нелепы и смехотворны. Но нам уже не смешно. Ведь за каждую отписку чиновник получает зарплату из наших налогов, а мы продолжаем оплачивать ремонт собственных автомобилей. Мы платим деньги за то, чтобы дороги были хорошими, и больше не хотим попадать в ямы, — говорят организаторы акции.

На карту «уик-энда» будут выведены те ямы, по которым будут поданы жалобы и проверено состояние дороги. В том числе и те ямы, по которым из ГИБДД ничего не ответили или отказали.

— Дело лёгкое, а польза — огромная. Выбирайте ямы около вашего дома, в ближайших дворах или на соседней улице. Это не займёт много времени и не потребует специальных навыков, — поясняют организаторы.

Теперь на ремонт дорог в Ярославской области вообще повалятся бешеные деньги. К делу привлекли миллиардера.