Устроил стрельбу в подъезде: что говорят в полиции о произошедшем в Ярославле

А потом он заправил пистолет за пояс и спокойно ушёл

В Ярославле в подъезде многоэтажки открыли стрельбу из пистолета. Происходящее попало в запись на видеокамеру, установленную в тамбуре у лифта.

В записи видно, как двое мужчин выходят из лифта, о чём-то громко переговариваясь. Среди разговора звучит слово «огнестрельное». Один из них держит в руках пистолет, из которого начинает палить.

— Обращение в полицию поступило 4 июня по факту повреждения 30 мая вечером плафона светильника в подъезде дома на Московском проспекте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Всё произошло в доме № 163. Полиция выяснит, были ли это жильцы дома либо посторонние люди.