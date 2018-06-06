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Устроил стрельбу в подъезде: что говорят в полиции о произошедшем в Ярославле
6 июня 2018 09:42
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В Ярославле в подъезде многоэтажки открыли стрельбу из пистолета. Происходящее попало в запись на видеокамеру, установленную в тамбуре у лифта.
В записи видно, как двое мужчин выходят из лифта, о чём-то громко переговариваясь. Среди разговора звучит слово «огнестрельное». Один из них держит в руках пистолет, из которого начинает палить.
— Обращение в полицию поступило 4 июня по факту повреждения 30 мая вечером плафона светильника в подъезде дома на Московском проспекте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Всё произошло в доме № 163. Полиция выяснит, были ли это жильцы дома либо посторонние люди.
Фото: Московский проспект дом 163 / vk.com
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