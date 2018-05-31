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Город

В Ярославле кондуктор отняла кепку у мужчины, пытавшегося проехать зайцем

31 мая 2018 11:59
962 0
троллейбус, видео, Ярославль

Обиженный на кондуктора ярославец выложил в соцсетях видео того, как его выгоняют из троллейбуса за безбилетный проезд.

— Кондуктор сорвала бейсболку за то, что у меня не было 23 рублей, чтобы оплатить проезд, — пожаловался 32-летний автор ролика.

На видео мужчина, сидя в троллейбусе, требует вернуть ему кепку, а кондуктор отказывается и заставляет его выйти из транспорта. При этом все пассажиры сохраняют молчаливый нейтралитет.

— Кондуктор отнеслась некрасиво. Сейчас позвоню в полицию и будем разбираться, — говорит за кадром в конце ролика высаженный мужчина.

 

Видимо, рассчитывая на поддержку, автор выложил своё видео в группу «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». Но не тут-то было.

— Автор, самому не стыдно? — написала Анна Попова. — Хотел проехать на халяву, а кондуктор его видите ли обидела. У нее таких, как ты, за сутки десятки бывают. Она на тебя не с кулаками набросилась, а использовала хороший способ высадить тебя из автобуса, так как ты, судя по всему, хотел дальше ехать, даже если она тебе это не разрешила. Тоже не наглей. Нельзя так нельзя. Вышел, прогулялся или попробовал в другой транспорт пересесть.

Несколько человек действительно вступились за мужчину.

— Представляю, вместо мужчины ребенок был бы. Деньги потерял, а она его высадила где-нибудь на пустыре, — написала Алёна Голышева. — Бывает такое, и часто. А автор говорит, что он нормально попросил. Можно отнестись по-человечески и дать проехать, автобус-то полупустой. Разные ситуации бывают у людей.

В Ярославле действительно была ситуация, когда кондуктор повела себя неправильно и высадила двух детей в мороз из-за сломанного проездного. В инциденте разбирались следователи.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Жесть Ярославль/VK.com
Видео: Жесть Ярославль/VK.com
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