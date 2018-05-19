Бесплатного мало, но есть: «Ночь музеев» в Ярославле в режиме онлайн

Мимы у «Эйнштейниума»

Сегодня в Ярославле стартовала всероссийская акция «Ночь музеев». Музеи открывают свои двери и устраивают развлечения для посетителей. Полную программу можно посмотреть в нашем материале.

А сейчас корреспонденты 76.ru гуляют по музеям и рассказывают обо всём самом интересном, что происходит на площадках акции. Наша онлайн-трансляция: