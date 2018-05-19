×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Онлайн-трансляция

Город

Бесплатного мало, но есть: «Ночь музеев» в Ярославле в режиме онлайн

19 мая 2018 19:17
5 399 4
Ночь музеев, Ярославль

Сегодня в Ярославле стартовала всероссийская акция «Ночь музеев». Музеи открывают свои двери и устраивают развлечения для посетителей. Полную программу можно посмотреть в нашем материале.

А сейчас корреспонденты 76.ru гуляют по музеям и рассказывают обо всём самом интересном, что происходит на площадках акции. Наша онлайн-трансляция:

21:45

Волшебная была Ночь в музее! Мы завершаем трансляцию. Если вы сегодня тоже ходили на акцию, расскажите, понравилось ли? Ждём ваших комментариев в нашей группе Вконтакте.

21:43

На город опустилась ночь, и теперь можно разглядывать небо в телескоп.

21:40

Во дворе музея начался концерт. Детки пляшут под музыку.

21:29

Какая красота!

21:22

Но современным детям диафильмы как-то не особо понравились. Некоторые сидят и смотрят не на экран, а в телефоны.

21:20

Детям показывают диафильмы. Можно валяться на полу на мягких пуфиках.

21:02

Скоро будет концерт. Пока готовят сцену, разминаются музыканты.

21:01

В сумерках двор музея становится таким уютным и очаровывающим...

20:57

В зале природы очень много детей. Здесь для них устроили игру — достать ключи из банок со всякими противными жуками и тараканами. Дети в полном восторге! Ну а для тех, кто боится, есть банка с пластмассовыми жучками.

20:48

И находит!

20:46

Говорят, у этой сирени всегда очень много счастливых цветочков с пятью лепестками. Народ ищет.

20:45

После дождя с сумасшедшей силой запахла сирень. Запах стоит невероятный! Все бросились делать фото.

20:41

В зале «Слово о полку Игореве» учат старославянскому языку.

20:30

Началась чайная церемония. Здесь каждый может научиться и сам попробовать правильно заваривать чай.

20.26

В музее просто огромные толпы!

20:23

Если вдруг только сейчас собрались на «Ночь музеев», возьмите зонтик или дождевик — идет сильный дождь

20:20

Во дворе музея поставили мини-планетарий. 100 рублей вход.

20:19

Вход на звонницу сегодня — 300 рулей. Вроде немало, но у звонницы всё равно очередь.

20:09

На территории музея бесплатно раздают шарики.

20:07

Необыкновенный ажиотаж у музея-заповедника. Вот так запускали посетителей. Похоже на штурм крепости.

20:01

На улице идёт небольшой  дождик, но у планетария сейчас начнётся кадриль.

19:57

У музея-заповедника уже большая очередь. Пока не пускают внутрь.

19:45

Пожалуй, после глобуса это самое главное развлечение в планетарии сейчас. А вы мечтали стать космонавтом в детстве?

19:41

Коллекция крутых космических нашивок. До того как украшать ими одежду стало мейнстримом!

19:39

Сегодня можно наделать много смешных фото.

19:35

Старинные танцы начнутся у планетария в 20 часов. Здесь сегодня бесплатно почти всё, кроме звездного зала (200 рублей) и обсерватории (150–200), в которой все равно сегодня вряд ли удастся увидеть Луну. Поэтому можно просто пойти на экскурсию с гидом.

19:34

У планетария машинами заставлена вся парковка, здесь тоже сегодня интересная программа.

19:31

Во дворе музея — детский праздник и мим-театр.

19:24

Вход в музей занимательных наук «Эйнштейниум» сегодня платный — 200 рублей, но сфотографироваться с мимами можно просто так.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Анна Елкина, Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: В Рыбинске парень ценой своего здоровья защитил девушку от грабителя: ищем героя

Новое на сайте
Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом
Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода

Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода
Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Комментарии (5): Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,80 62,64
EUR 73,01 73,80
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 19.05
USD 61,94 0,12
EUR 73,18 0,15
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.