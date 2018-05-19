|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Онлайн-трансляция
Бесплатного мало, но есть: «Ночь музеев» в Ярославле в режиме онлайн
19 мая 2018 19:17
5 399 4
Сегодня в Ярославле стартовала всероссийская акция «Ночь музеев». Музеи открывают свои двери и устраивают развлечения для посетителей. Полную программу можно посмотреть в нашем материале.
А сейчас корреспонденты 76.ru гуляют по музеям и рассказывают обо всём самом интересном, что происходит на площадках акции. Наша онлайн-трансляция:
21:45
Волшебная была Ночь в музее! Мы завершаем трансляцию. Если вы сегодня тоже ходили на акцию, расскажите, понравилось ли? Ждём ваших комментариев в нашей группе Вконтакте.
21:22
Но современным детям диафильмы как-то не особо понравились. Некоторые сидят и смотрят не на экран, а в телефоны.
20:57
В зале природы очень много детей. Здесь для них устроили игру — достать ключи из банок со всякими противными жуками и тараканами. Дети в полном восторге! Ну а для тех, кто боится, есть банка с пластмассовыми жучками.
20:46
Говорят, у этой сирени всегда очень много счастливых цветочков с пятью лепестками. Народ ищет.
20:45
После дождя с сумасшедшей силой запахла сирень. Запах стоит невероятный! Все бросились делать фото.
20:30
Началась чайная церемония. Здесь каждый может научиться и сам попробовать правильно заваривать чай.
20:23
Если вдруг только сейчас собрались на «Ночь музеев», возьмите зонтик или дождевик — идет сильный дождь
20:07
Необыкновенный ажиотаж у музея-заповедника. Вот так запускали посетителей. Похоже на штурм крепости.
19:45
Пожалуй, после глобуса это самое главное развлечение в планетарии сейчас. А вы мечтали стать космонавтом в детстве?
19:35
Старинные танцы начнутся у планетария в 20 часов. Здесь сегодня бесплатно почти всё, кроме звездного зала (200 рублей) и обсерватории (150–200), в которой все равно сегодня вряд ли удастся увидеть Луну. Поэтому можно просто пойти на экскурсию с гидом.
19:34
У планетария машинами заставлена вся парковка, здесь тоже сегодня интересная программа.
Фото: Анна Елкина, Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров