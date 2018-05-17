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Три бизнесмена поживились на 44 миллиона за счёт пациентов областной больницы
17 мая 2018 17:13
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Полицейские установили трёх подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. 42-летний, 40-летний и 37-летний ярославцы руководили двумя фирмами, через которые поживились на 44 миллиона рублей на Ярославской областной больнице.
— Подозреваемые выиграли конкурс на поставку в больницу лечебного питания, — рассказали в полиции. — С января 2014 года до декабря 2016 года организации они поставляли некачественное горячее питание для пациентов — в продукты не добавляли специальные белковые композитные смеси.
В ноябре 2017 года на руководителей этих организаций завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сейчас полицейские изъяли у мужчин дорогие машины, рассматривается вопрос об их аресте. Сотрудники УМВД по Ярославской области устанавливают все обстоятельства произошедшего и других лиц, которые могут быть к этому причастны.
В суд передали дело еще на одного ярославского предпринимателя, присвоившего за четыре месяца четыре миллиона рублей.
Фото: Александра Савельева
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