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От ярославцев мусора больше, чем из Москвы: что сказал губернатор о ввозе отходов на «Скоково»

15 мая 2018 11:22
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губернатор, мусор, Ярославль, Дмитрий Миронов, мусорный скандал

Сегодня губернатор Дмитрий Миронов отчитывался о проделанной работе перед депутатами Ярославской областной  думы. Завершая своё выступление, глава региона затронул тему, по которой отмалчивался очень долго.

— Я подчёркиваю, что московский мусор ввозится временно, — сказал Дмитрий Миронов. — Некоторые депутаты и гражданские активисты возглавили народный протест. Да, ввоз мусора непопулярная мера, но она была принята. Я хотел бы подчеркнуть ещё раз, что эта ситуация носит временный характер.

Губернатор также отметил, что впервые в прошлом году за все время существования полигона были проведены маркшейдерские работы, которые подтвердили, что «Скоково» может принимать мусор ещё 20 лет. Ещё он напомнимл, что в области работают 18 полигонов для твёрдых бытовых отходов и один для промышленного мусора.

— Официально Ярославская область в день производит около 2000 тонн мусора, — продолжил глава региона. — А Москва будет нам возить до 500 тонн. Ежегодно в области выявляется в среднем 400 мест с несанкционированным мусором площадью около 40 гектаров — ещё один полигон «Скоково» практически. И это делают жители области и недобросовестные организации.

Что ещё сказал губернатор Дмитрий Миронов о ввозе московского мусора на полигон «Скоково», об экологии Ярославской области в целом и по поводу других вопросов, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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