90-е вернулись: под окнами администрации в Ярославле оставили без колёс внедорожник

У входа в администрацию Дзержинского района

Эту кражу можно назвать одной из самых наглых за последнее время. У элитного внедорожника Toyota RAV4 сняли колёса прямо под окнами администрации Дзержинского района.

Кражу обнаружил депутат областной думы, который направлялся в администрацию по своим делам.

— 90-е возвращаются? — задался вопросом на Facebook Роман Фомичёв. — Сегодня проводил приём граждан в Дзержинской администрации. Прямо перед центральным входом это.

Позже удалось связаться с хозяином, который будет возвращать колёса по страховке. А грабителей сейчас пробуют найти через уличные камеры видеонабюдения.