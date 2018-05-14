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90-е вернулись: под окнами администрации в Ярославле оставили без колёс внедорожник
14 мая 2018 21:11
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Эту кражу можно назвать одной из самых наглых за последнее время. У элитного внедорожника Toyota RAV4 сняли колёса прямо под окнами администрации Дзержинского района.
Кражу обнаружил депутат областной думы, который направлялся в администрацию по своим делам.
— 90-е возвращаются? — задался вопросом на Facebook Роман Фомичёв. — Сегодня проводил приём граждан в Дзержинской администрации. Прямо перед центральным входом это.
Позже удалось связаться с хозяином, который будет возвращать колёса по страховке. А грабителей сейчас пробуют найти через уличные камеры видеонабюдения.
Фото: Роман Фомичв / Facebook.com, Роман Фомичёв / facebook.com
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