Ямы-гейзеры на Пятёрке присыпали землей

Ещё недавно проехать по двору было проще, чем по этому участку дороги

Ярославские дорожники старательно заделывают самые опасные ямы по указу мэра. Всего в городе их насчитали 9000 штук, но самые опасные градоначальник Владимир Слепцов сравнил с оврагами и гейзерами.

— По улице Чкалова недавно ездил, там земляные гейзеры появились из-под земли, никогда такого не было, — шокирован мэр Владимир Слепцов, отчитывая подчинённых на общегородской планёрке.

Провалы на участке дороги на Пятёрке были действительно жуткие — проехать по ним едва представлялось возможным даже с самой медленной скоростью. От ям-гейзеров на улице Чкалова за выходные избавились, и решение нашли нестандартное — их просто засыпали землей. Меры, к счастью, временные. Ведь улица Чкалова стоит в списке дорог, которые будут ремонтировать в этом году.