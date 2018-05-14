Ямы-гейзеры на Пятёрке присыпали землей

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Ярославские дорожники старательно заделывают самые опасные ямы по указу мэра. Всего в городе их насчитали 9000 штук, но самые опасные градоначальник Владимир Слепцов сравнил с оврагами и гейзерами.
— По улице Чкалова недавно ездил, там земляные гейзеры появились из-под земли, никогда такого не было, — шокирован мэр Владимир Слепцов, отчитывая подчинённых на общегородской планёрке.
Провалы на участке дороги на Пятёрке были действительно жуткие — проехать по ним едва представлялось возможным даже с самой медленной скоростью. От ям-гейзеров на улице Чкалова за выходные избавились, и решение нашли нестандартное — их просто засыпали землей. Меры, к счастью, временные. Ведь улица Чкалова стоит в списке дорог, которые будут ремонтировать в этом году.
Фото: Александра Савельева
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