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В Ярославской области утонул 16-летний мальчик
14 мая 2018 11:40
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В Рыбинском районе произошла трагедия: 11 мая в посёлке Ермаково утонул 16-летний рыбак. Мальчик ловил рыбу вместе с друзьями на краю обрыва. Вставая, он поскользнулся и упал в воду. Несмотря на то, что рядом были другие рыбаки, помочь подростку они не смогли. Мальчик умер. Известно, что подросток был трезвым.
— По данному факту проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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