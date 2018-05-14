В Ярославской области утонул 16-летний мальчик

Мальчик утонул в озере

В Рыбинском районе произошла трагедия: 11 мая в посёлке Ермаково утонул 16-летний рыбак. Мальчик ловил рыбу вместе с друзьями на краю обрыва. Вставая, он поскользнулся и упал в воду. Несмотря на то, что рядом были другие рыбаки, помочь подростку они не смогли. Мальчик умер. Известно, что подросток был трезвым.

— По данному факту проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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