Активисты собираются выйти на несанкционированный антимусорный митинг

Ярославцы собрались выйти на антимусорный митинг

Ярославские активисты после того, как им не согласовали митинг на площади Труда на 19 мая, повторно подали уведомление в администрацию Кировского и Ленинского района с просьбой провести митинг в центре города, изменив дату на 20 мая. В ответ районная администрация снова отправила организаторов на площадку к входу в концертно-зрелищный центр «Миллениум».

— 20 мая на площади Труда будет проходить другое мероприятие, уведомление о проведении которого было в территориальную администрацию ранее, — написано в ответе администрации Кировского и Ленинского районов.

Организаторов это не устроило, и они решили провести несанкционированный митинг против ввоза в Ярославль московского мусора на площади Труда.

Напомним, что по статьям 15 и 16 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатору несанкционированного мероприятия грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. За участие в несанкционированном митинге или шествии, если оно создаст помехи движению пешеходов или транспорта, грозит до двадцати тысяч штрафа или арест до пятнадцати суток.

Организатор несанкционированного митинга против московского мусора Александр Воробьев теперь должен заплатить десять тысяч рублей штрафа. А пикеты возле полигона «Скоково» закончились задержаниями троих участников, их оштрафовали за переход дороги в неположенном месте, 27 мая суд рассмотрит, мешали ли они дорожному движению.