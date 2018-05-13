|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Мэрия Ярославля заявила, что 80% ям в городе уже отремонтировали
13 мая 2018 09:15
1 496 22
Мэрия Ярославля сообщила, что с марта на дорогах города обнаружено 9430 ям, на сегодняшний день 7530 из них уже отремонтировано. 1700 выбоин заделали за прошедшую неделю.
— Работы по ямочному ремонту приближаются к своему завершению, — рассказали в мэрии. — В ближайшее время планируется отремонтировать оставшиеся 1900 ям.
В ближайшую неделю планируют отремонтировать улицы Красноборская, 1-я Тормозная, Автозаводская, Республиканская, Спартаковская и Урочская. Работы пройдут на проспекте Октября — от проспекта Ленина до улицы Полушкиной рощи, на Толбухинском мосте и Тутаевском шоссе. На проспекте Авиаторов будут устраняться аварийные выбоины.
В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать 23 улицы. Как сообщали в мэрии, на 19 из них требуется замена теплосетей.
— Главной задачей на сегодня является ремонт сетей до начала ремонта дорожного полотна, — рассказали в мэрии Ярославля.
Мэр города Владимир Слепцов проехал по ярославским дорогам.
— Это не ямы, а овраги, — шокирован глава города.
Фото: Мэрия Ярославля
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Часть 23 Так же интересен... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров