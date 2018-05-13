Мэрия Ярославля заявила, что 80% ям в городе уже отремонтировали

Дорожникам осталось заделать почти две тысячи ям

Мэрия Ярославля сообщила, что с марта на дорогах города обнаружено 9430 ям, на сегодняшний день 7530 из них уже отремонтировано. 1700 выбоин заделали за прошедшую неделю.

— Работы по ямочному ремонту приближаются к своему завершению, — рассказали в мэрии. — В ближайшее время планируется отремонтировать оставшиеся 1900 ям.

В ближайшую неделю планируют отремонтировать улицы Красноборская, 1-я Тормозная, Автозаводская, Республиканская, Спартаковская и Урочская. Работы пройдут на проспекте Октября — от проспекта Ленина до улицы Полушкиной рощи, на Толбухинском мосте и Тутаевском шоссе. На проспекте Авиаторов будут устраняться аварийные выбоины.

В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать 23 улицы. Как сообщали в мэрии, на 19 из них требуется замена теплосетей.

— Главной задачей на сегодня является ремонт сетей до начала ремонта дорожного полотна, — рассказали в мэрии Ярославля.

Мэр города Владимир Слепцов проехал по ярославским дорогам.

— Это не ямы, а овраги, — шокирован глава города.