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«Трамвай не приедет, а автобус опоздает»: власти объяснили, что произойдёт с транспортом
12 мая 2018 10:47
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В Ярославле на несколько дней трамваи 5-го и 7-го маршрутов будут ездить по урезанному расписанию. Власти объяснили, из-за чего это произойдёт.
— 18 мая рабочие начнут ремонтировать трамвайный переезд на Промышленном шоссе, — рассказали в мэрии Ярославля. — Поэтому и пришлось скорректировать расписание транспорта.
Всем, кто привык ездить на трамваях 5-го и 7-го маршрутов по вечерам, в дни ремонта путей не стоит надеяться в позднее время на привычный транспорт — он не приедет.
18 и 21 мая последний трамвай на 5-м маршруте будет выезжать в 22:04 от больницы № 9 и в 21:11 от остановки «Улица Чкалова». Последний трамвай 7-го маршрута в эти дни поедет в 22:05 от Волгоградской улицы и в 21:33 с улицы Свердлова.
29 и 21 мая последний трамвай № 5 поедет в 22:17 от конечной остановки в Брагино и в 21:25 от конечной на «Пятёрке». А трамвай № 7 в 22:15 из Брагино и в 21:29 от «Шинника».
Также в мэрии предупредили, что из-за ремонта трамвайного переезда с 18 по 22 мая могут отставать от расписания автобусы 8 и 78 маршрутов, а также маршрутки номер 38 и 61.
Беспощадные к автомобилистам трамвайные пути возле «Велодрома» будет ремонтировать служба пути «Яргорэлектротранса».
Фото: Александра Савельева
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