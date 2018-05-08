|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Два проспекта в Ярославле встали в громадную пробку и не двигаются
8 мая 2018 09:40
5 852 0
Московский и Фрунзенский проспекты этим утром встали в громадные пробки. Машины стоят от улицы Кривова и от Третьего микрорайона до виадука. На сервисе «Яндекс.Карты» проспекты окрашены аж в бордовые цвета, а общую загруженность дорог города сервис оценивает в семь баллов.
Водители, стоящие в пробке, подозревают, что это из-за неправильной работы светофоров.
— С улицы Нагорной на Московский проспект вообще не выехать — красный уже 20 минут горит, — написал на своей странице в «Фейсбуке» Александр Щербаков. — Опять тестируют «зелёную волну»?
Мы выясняем, что стало причиной большого затора во Фрунзенском районе.
Напомним, в феврале на Московском проспекте провели неудачный эксперимент по перенастройке светофоров, который закончился двухчасовой пробкой.
Фото: Александр Щербаков/Facebook.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров