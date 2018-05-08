Два проспекта в Ярославле встали в громадную пробку и не двигаются

Машины до сих пор стоят в пробке

Московский и Фрунзенский проспекты этим утром встали в громадные пробки. Машины стоят от улицы Кривова и от Третьего микрорайона до виадука. На сервисе «Яндекс.Карты» проспекты окрашены аж в бордовые цвета, а общую загруженность дорог города сервис оценивает в семь баллов.

Водители, стоящие в пробке, подозревают, что это из-за неправильной работы светофоров.

— С улицы Нагорной на Московский проспект вообще не выехать — красный уже 20 минут горит, — написал на своей странице в «Фейсбуке» Александр Щербаков. — Опять тестируют «зелёную волну»?

Мы выясняем, что стало причиной большого затора во Фрунзенском районе.

Напомним, в феврале на Московском проспекте провели неудачный эксперимент по перенастройке светофоров, который закончился двухчасовой пробкой.