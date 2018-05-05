В Ярославской области устроят день бабушек

В Рыбинске устроят праздник бабушкам

В Рыбинске отметят день семьи, посвятив его бабушкам. 17 мая в городе устроят фестиваль «Внуки о бабушках».

Внукам, кто желает поздравить своих бабушек, предстоит выбрать для них номинации: самой спортивной, бабушке-волонтёру, бабушке-огороднице, самой «многовнуковой» бабушке.

— Внуки, регистрируйтесь в группе, рассказывайте о своих бабушках, выкладывайте фотографии, — призывают организаторы фестиваля.

Праздник пройдёт в общественно-культурном центре 17 мая в 17:00.