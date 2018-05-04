На трассе в Ярославской области водителя лесовоза раздавило собственной машиной

Водитель был родом из Владимирской области

На трассе в Ярославской области произошёл несчастный случай: водителя лесовоза раздавило собственной машиной. Житель Владимирской области остановился в Борисоглебском районе, чтобы починить внезапно сломавшийся грузовик. Чтобы посмотреть, что с ним произошло, мужчина поднял грузовик на домкрате и залез под него. В это время лесовоз соскочил с домкрата и раздавил водителя. Всё это увидели проезжающие мимо автомобилисты. Они и вызвали полицию и скорую.

— 57-летний мужчина погиб на месте от множественных травм. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Ранее 76.ru рассказывал о другом несчастном случае: на производстве молодого мужчину раздавило металлоконструкцией.