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На трассе в Ярославской области водителя лесовоза раздавило собственной машиной

4 мая 2018 11:31
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несчастный случай, Ярославль, лесовоз

На трассе в Ярославской области произошёл несчастный случай: водителя лесовоза раздавило собственной машиной. Житель Владимирской области остановился в Борисоглебском районе, чтобы починить внезапно сломавшийся грузовик. Чтобы посмотреть, что с ним произошло, мужчина поднял грузовик на домкрате и залез под него. В это время лесовоз соскочил с домкрата и раздавил водителя. Всё это увидели проезжающие мимо автомобилисты. Они и вызвали полицию и скорую.

— 57-летний мужчина погиб на месте от множественных травм. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Ранее 76.ru рассказывал о другом несчастном случае: на производстве молодого мужчину раздавило металлоконструкцией.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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