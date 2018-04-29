Избил и скрылся: в Ярославле разыскивают мужчину, покалечившего человека в центре города

Мужчину разыскивает полиция

В Ярославле разыскивают мужчину, который напал и избил другого мужчину. Конфликт между ними произошёл 16 апреля около 16:40 на улице Большая Октябрьская, 124.

— В результате пострадал 34-летний мужчина. Если вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь в полицию, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Сразу после совершения преступления мужчина попал на камеры видеонаблюдения, которые висят на жилых домах.