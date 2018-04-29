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Избил и скрылся: в Ярославле разыскивают мужчину, покалечившего человека в центре города
29 апреля 2018 11:08
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В Ярославле разыскивают мужчину, который напал и избил другого мужчину. Конфликт между ними произошёл 16 апреля около 16:40 на улице Большая Октябрьская, 124.
— В результате пострадал 34-летний мужчина. Если вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь в полицию, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Сразу после совершения преступления мужчина попал на камеры видеонаблюдения, которые висят на жилых домах.
Фото: УМВД по ЯО
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