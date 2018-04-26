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Водитель автобуса, которому стало плохо за рулём, в реанимации

26 апреля 2018 17:28
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ДТП, автобус, водитель, Ярославль

В ПАТП Рыбинска разбираются в обстоятельствах ДТП с пассажирским автобусом. 25 апреля автобус пересёк центральный проспект города и выехал на тротуар. Пассажиры рассказали, что водителю внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Стали известны подробности этого происшествия.

Автобус следовал по маршруту № 6. При выезде с перекрестка проспекта Ленина и улицы Танкистов автобус остановился, чтобы пропустить пешеходов, а затем медленно начал движение. Но вместо поворота направо автобус по диагонали пересёк проспект и выехал на тротуар.

Оказалось, что вместе с водителем в кабине находился его друг. Именно он снял ногу товарища с педали газа, а затем нажал на тормоз. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас водитель находится в реанимации.

В ПАТП пояснили, что водитель опытный, с большим стажем, на предприятии работает более 30 лет. Раньше проблем со здоровьем у него не возникало.

— К водителям предъявляются жесткие требования в части состоянии здоровья. В данной ситуации водитель буквально несколько дней назад прошел медицинское освидетельствование. В заключении сказано, что он допускается к управлению транспортными средствами без каких-либо ограничений. Перед выездом на линию также прошел предрейсовый осмотр. Отклонения состояния здоровья обнаружено не было. Имеет место фактор внезапности, от чего не застрахован ни один из нас. Желаем здоровья нашему коллеге и надеемся, что он скоро поправится, — сказал заместитель директора ПАТП № 1 Рыбинска Николай Смекалов.

Анна Лурье
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Фото: "Ател"
Продажа авто, мото
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