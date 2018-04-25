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Город

С полигона «Скоково» и ближайшей реки Норы взяли пробы почвы и воды

25 апреля 2018 19:58
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Ярославль, Скоково, мусорный скандал

Визиты экологов, приезды журналистов и чиновников на «Скоково» — этими обзорами скандальная мусорная история не закончится. Сегодня на крупнейшей свалке в Ярославской области взяли пробы воды, почвы и фильтрата.

На полигон приехали специалисты центра лабораторных и технических исследований, а также экспертная группа по мониторингу экологической безопасности.

— Мы отобрали фильтрат, который перекачивается на тело полигона, для анализа, для оценки его состава. Планируем через какое-то время вновь взять этот же материал на исследование и сравнить результаты, — рассказала руководитель экспертной группы Сахиба Калаева. — Также взяли пробу воды, которая попадает в реку Нору. Сделали забор из скважин. Необходимо проанализировать состав грунтовых вод.

Первые результаты проб будут известны лишь через две недели. А анализ по микробиологическим и паразитологическим показателям потребует больше времени – около двух месяцев. После всех результатов эксперты сделают выводы о влиянии утилизации мусора на экологию, окружающую среду и здоровье человека.

Пока на ярославский полигон продолжают в ежедневном режиме завозить московский мусор, в том числе медицинские отходы. Ярославский адвокат Галина Старостина написала заявление в прокуратуру с требованием проверить чиновников правительства Ярославской области, в действии которых можно усмотреть состав экологического преступления. А также опубликовать то самое соглашение о ввозе отходов из столицы, которого пока ещё никто не видел.  

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО
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