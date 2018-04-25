|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
С полигона «Скоково» и ближайшей реки Норы взяли пробы почвы и воды
25 апреля 2018 19:58
1 086 9
Визиты экологов, приезды журналистов и чиновников на «Скоково» — этими обзорами скандальная мусорная история не закончится. Сегодня на крупнейшей свалке в Ярославской области взяли пробы воды, почвы и фильтрата.
На полигон приехали специалисты центра лабораторных и технических исследований, а также экспертная группа по мониторингу экологической безопасности.
— Мы отобрали фильтрат, который перекачивается на тело полигона, для анализа, для оценки его состава. Планируем через какое-то время вновь взять этот же материал на исследование и сравнить результаты, — рассказала руководитель экспертной группы Сахиба Калаева. — Также взяли пробу воды, которая попадает в реку Нору. Сделали забор из скважин. Необходимо проанализировать состав грунтовых вод.
Первые результаты проб будут известны лишь через две недели. А анализ по микробиологическим и паразитологическим показателям потребует больше времени – около двух месяцев. После всех результатов эксперты сделают выводы о влиянии утилизации мусора на экологию, окружающую среду и здоровье человека.
Пока на ярославский полигон продолжают в ежедневном режиме завозить московский мусор, в том числе медицинские отходы. Ярославский адвокат Галина Старостина написала заявление в прокуратуру с требованием проверить чиновников правительства Ярославской области, в действии которых можно усмотреть состав экологического преступления. А также опубликовать то самое соглашение о ввозе отходов из столицы, которого пока ещё никто не видел.
Фото: Правительство ЯО
|
Новое на сайте
Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров