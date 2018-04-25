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В Ярославле насмерть разбился молодой мотоциклист
25 апреля 2018 10:47
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В Заволжском районе Ярославля насмерть разбился мотоциклист. ДТП произошло 24 апреля в 20:15 на улице Клубной, 20.
— 28-летний водитель мотоцикла WELS не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался до приезда скорой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
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Фото: Александра Савельева
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