В Ярославле насмерть разбился молодой мотоциклист

Мотоциклист погиб до приезда медиков

В Заволжском районе Ярославля насмерть разбился мотоциклист. ДТП произошло 24 апреля в 20:15 на улице Клубной, 20.

— 28-летний водитель мотоцикла WELS не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался до приезда скорой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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