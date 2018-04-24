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Лицо депутата на каждом шагу: кандидатам разрешили тратить больше на агитацию
24 апреля 2018 10:33
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Уже на ближайших выборах ярославцев завалят политической агитацией. Всё дело в том, что в Ярославской областной думе одобрили законопроект об увеличении бюджета на предвыборные кампании.
В два раза больше смогут тратить кандидаты в депутаты областной думы, кандидаты в губернаторы и политические партии, выдвигающие кандидатов по спискам. Так, на агитацию кандидат в областную думу сможет потратить вместо 7,5 миллиона рублей — 15 миллионов. А кандидат в губернаторы вместо 50 миллионов рублей может разойтись до 100 миллионов. Такую же сумму могут потратить партии и политические объединения на список кандидатов в облдуму.
— В целом проект закона разработан для приведения законодательства Ярославской области о выборах в соответствие с последними изменениями федерального законодательства о выборах, — уточняют в Ярославской областной думе.
Поправки в законопроект внесли депутаты от «Единой России» Николай Александрычев, Александр Гончаров, Павел Исаев, Павел Дыбин, Евгений Ершов. Их уже одобрили на комитете по законодательству. С большой вероятностью сегодня поправки утвердят на заседании думы.
Кстати, ярославские депутаты со своей агитацией становятся героями мемов: самые смешные тут.
Фото: vk.com
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