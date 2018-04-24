×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Лицо депутата на каждом шагу: кандидатам разрешили тратить больше на агитацию

24 апреля 2018 10:33
743 3
выборы, депутаты, Ярославль

Уже на ближайших выборах ярославцев завалят политической агитацией. Всё дело в том, что в Ярославской областной думе одобрили законопроект об увеличении бюджета на предвыборные кампании.

В два раза больше смогут тратить кандидаты в депутаты областной думы, кандидаты в губернаторы и политические партии, выдвигающие кандидатов по спискам. Так, на агитацию кандидат в областную думу сможет потратить вместо 7,5 миллиона рублей — 15 миллионов. А кандидат в губернаторы вместо 50 миллионов рублей может разойтись до 100 миллионов. Такую же сумму могут потратить партии и политические объединения на список кандидатов в облдуму.

— В целом проект закона разработан для приведения законодательства Ярославской области о выборах в соответствие с последними изменениями федерального законодательства о выборах, — уточняют в Ярославской областной думе.

Поправки в законопроект внесли депутаты от «Единой России» Николай Александрычев, Александр Гончаров, Павел Исаев, Павел Дыбин, Евгений Ершов. Их уже одобрили на комитете по законодательству. С большой вероятностью сегодня поправки утвердят на заседании думы. 

Кстати, ярославские депутаты со своей агитацией становятся героями мемов: самые смешные тут

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: vk.com
Продажа авто, мото
Далее: Май на пороге: как разнообразить весенние выходные

Новое на сайте
В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов

В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья
«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом

«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (18): Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,44 61,74
EUR 75,08 75,39
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 24.04
USD 61,77 0,44
EUR 75,79 0,14
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.