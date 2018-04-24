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Город

В Ярославском районе энцефалитный клещ впился в шестилетнюю девочку

24 апреля 2018 07:28
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клещи, Ярославская область, клещевая инфекция

С середины марта в Ярославской области от укусов клещей пострадали 60 человек, из них десять в Ярославле. 12 насекомых оказались переносчиками боррелиоза, а один — энцефалита. В центральной лаборатории отмечают, что больше всего клещей приносят после выходных, около 20 насекомых принесли на исследование в понедельник.

— Из года в год мы фиксируем примерно одинаковое количество укушенных граждан. В прошлом году их было чуть больше 1300 человек, — рассказала заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией Екатерина Светалкина. — Но в этом году раньше обычного проявил себя энцефалит. Зараженное им насекомое в прошлую пятницу укусило шестилетнюю девочку в Ярославском районе.

Энцефалит страшен тем, что в случае заражение велик риск летального исхода. Вирус поражает центральную нервную систему и головной мозг. Поэтому при укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью — удалить насекомое в больнице и сдать на анализ.

Пик активности клещей ожидают в середине мая и июне.

В Соловьёвской больнице рассказали, откуда чаще всего привозят клещей.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
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