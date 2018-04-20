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Мэрию Ярославля через суд обяжут отремонтировать дороги на Перекопе
20 апреля 2018 16:34
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Прокуроры Красноперекопского района проверили дороги и обнаружили множество ям на улицах Курчатова, Нагорной, Будкина, Большой Павловской и Семашко. Это, справедливо решили они, угрожает безопасности участников дорожного движения.
— По результатам проверки прокуратурой района, в Красноперекопский районный суд Ярославля направлены исковые заявления о приведении дорожного покрытия на указанных улицах в соответствие с требованиями действующего законодательства, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Жители Заволжского района наконец дождались ремонта проспекта Машиностроителей. Вчера там дорожники сняли асфальт.
Фото: Прокуратура
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