Мэрию Ярославля через суд обяжут отремонтировать дороги на Перекопе

По пяти улицам района сложно проехать

Прокуроры Красноперекопского района проверили дороги и обнаружили множество ям на улицах Курчатова, Нагорной, Будкина, Большой Павловской и Семашко. Это, справедливо решили они, угрожает безопасности участников дорожного движения.

— По результатам проверки прокуратурой района, в Красноперекопский районный суд Ярославля направлены исковые заявления о приведении дорожного покрытия на указанных улицах в соответствие с требованиями действующего законодательства, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Жители Заволжского района наконец дождались ремонта проспекта Машиностроителей. Вчера там дорожники сняли асфальт.