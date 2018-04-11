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«Ярославль — не свалка для Москвы»: активисты пикетируют здание правительства
11 апреля 2018 13:25
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В Ярославле на Советской площади под окнами регионального правительства встали люди с одиночными пикетами. Они вышли, чтобы показать властям своё недовольство по поводу решения губернатора Дмитрия Миронова сваливать московский мусор под Ярославлем. У пикетчиков в руках плакаты «Миронов, Ярославль — не свалка для Москвы», «Московскому мусору дороги в Ярославль нет», «Московскому мусору не место в Ярославле» и подобными.
— Вышли около двух десятков человек, — рассказала ярославская активистка Елена Лекиашвили. — Полицейские подошли к каждому и переписали данные. Из правительства никто к людям не вышел.
У губернатора нет возможности посмотреть на пикетчиков даже в окно. Сейчас он находится в Белоруссии — собирается вылетать в Ярославль. Уехал он туда с рабочим визитом ещё вчера. Оттуда и сообщил о своём решении принимать тонны мусора из Москвы. Правда, он отметил, что решение принимал не в одиночку, а вместе с общественниками. Общественники же, услышав об этом, сильно удивились.
Ранее представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня, потому что её постоянно муссировал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. Они устроят 18 апреля в 18 часов митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичного мусора на ярославский полигон (митинг пока не согласован).
Фото: Александр Смирнов
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