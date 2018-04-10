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Лидер коммунистов готов сесть на 15 суток, но выйти на митинг против мусора в Ярославле
10 апреля 2018 16:38
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В Ярославле устроят общегородской митинг против московского мусора на наших землях. Организовывает его лидер коммунистов, депутат областной думы Александр Воробьёв. Но обещает, что не будет политики КПРФ, народ собирают ради сохранения нашей экологии.
— У нас должна быть какая-то борьба, кроме разговоров, — считает Александр Воробьёв. — Пока нам предлагают провести в другом месте, а мы хотим у Знаменской башни. Здесь и проведём. И мне всё равно, что протокол составят, 15 суток дадут. Митинг будет.
Общегородской сход планируют на следующую среду 18 апреля в 18:00. Однако пока место его проведения согласовывают с администрацией района. Напомним, депутат отправил запрос губернатору, где просит прямо объяснить, повезут ли в наш регион мусор из Подмосковья. И уже собирал людей на пикеты под окнами правительства области. Он уверен, что в Ярославль уже едут машины с московским мусором, однако подтверждения этому факту пока не было.
Фото: Александра Савельева
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