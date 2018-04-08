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Город

Жители Ростова призвали власти к ответу за вонючую и мутную воду

8 апреля 2018 16:03
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ЧП, митинг, ЖКХ, Ростов Великий

В Ярославской области жители Ростова вышли на митинг. Они призывают местные власти к ответу за то, что третий день из кранов в районе течёт вонючая и мутная вода, которую невозможно пить и которой нельзя мыться.

— Сейчас вода стала вонять чуть меньше, но стоять рядом с открытым краном по-прежнему невозможно, — рассказала жительница Ростова Светлана Кораблёва. — Терпеть это дальше невыносимо.

В парк Победы вышли более двухсот человек. Митингующие составили резолюцию и сейчас ставят в ней свои подписи. В документе люди требуют, чтобы власти публично отчитались о сложившейся ситуации, наладили водоснабжение, а также сделали перерасчёт платы за воду. Полицейские не трогают собравшихся на площади людей — всё проходит спокойно.

— У нас в районе каждую весну проблемы с водой, но такого, как в этот раз, не бывало, — говорит житель Ростовского района Дмитрий Кудрявцев.

Выяснилось, что проблема с водой усугубилась после того, как одно местное сельхозпредприятие вывалило на свои поля огромное количество навоза. А тот вместе с талым снегом стёк в реку Устье, на которой в Ростовском районе стоит водозабор.

Жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Власти отрапортовали — это из-за паводка. Мы уже подробно рассказывали о сложившейся в Ростовском районе ситуации.

По проблеме был созван региональный оперативный штаб. Подключились к решению проблемы и региональные власти.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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