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Власти зашевелились: как в Ростовском районе решают проблему с вонючей мутной водой
8 апреля 2018 12:36
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Уже третий день в Ярославской области жители Ростовского района страдают из-за того, что из кранов течёт вонючая и мутная вода. Её не только невозможно пить, ей даже умыться нельзя. И вот, наконец-то, зашевелились власти и сообщили о том, что занимаются решением проблемы.
— Качество питьевой воды в регионе находится на постоянном и жёстком контроле регионального правительства, особенно сейчас, в период паводка, — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — В настоящее время разработан и реализуется комплекс мероприятий по локализации и предотвращению в дальнейшем попадания стоков в водные объекты.
Также в сообщениях областного правительства сказано, что вода по микробиологическим показателям соответствует нормам. Но людям от этих слов не легче. Вода, которая течёт из-под крана, имеет неприятный запах и вкус. Не помогает даже кипячение. Жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Власти отрапортовали — это из-за паводка. Мы уже подробно рассказывали о сложившейся в Ростовском районе ситуации.
По проблеме был созван региональный оперативный штаб. В нем приняли участие представители областных и местных властей, территориальные органы федеральных служб. Проблему устранить не могут до сих пор. И, кстати, в Ростовском районе с подобным постоянно сталкиваются весной.
Фото: Михаил Контуев, Артём Рассамагин/Vk.com
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